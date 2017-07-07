İbrahim Kızıl yeniden başkan

Lig’e düşmesinin ardından bugün yapılan Olağan Genel Kurul’da İbrahim Kızıl bir kez daha başkan seçildi.

Kalyon Stadı’nda düzenlenen olağan genel kurulda seçime tek listeyle giren İbrahim kızıl oy çokluğuyla başkan seçildi. Takımın ligden düşmesinin bazı kişilerce kurgulandığını öne süren Kızıl, kaptanının takıma ihanet ettiğini, kent protokolünün de verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia etti. Kızıl, Gaziantepspor’a söz verilen yaklaşık 10 milyon liranın verilmediği için küme düştüklerini ifade etti.

Gaziantepspor’un olağan kurul toplantısında kimsenin takıma sahip çıkmadığını belirten İbrahim Kızıl, “Kulübe başkan olmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Sakarya maçından dönüşte bu takıma başkan ol dediğin de tövbe haşa benim ne işim var futbolla. Futbolu severim ama profesyonel bir takımı yönetmek hayatta mümkün değil. Ama Celal Beyi kırmadım başkan oldum. Lakin kimse takıma sahip çıkmadı. Üç dönem başkanlık yaptım, hiç kimsenin bir katkısı olmadı. Başkanlık dönemimde 17 milyon borç ödedim. Biz şimdiki açıklarımızı da kendi imkanlarımızla kapattık. Bunu iyi futbolcu alıp paraya dönüştürerek yaptık” dedi.

Kızıl sözlerinin sonunda, "Bu takımın düşmesi beni çok üzdü. İstediğiniz kadar maske takın, bu kentin markası Gaziantepspor’dur. Bu ne sadece benim ne de bir başkasının kaybıdır, topyekun Gaziantep şehrinin kaybıdır" diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimlerde İbrahim Kızıl başkanlığındaki yönetim; Abdullah Devrim Sever, Adnan Karakayış, Ahmet Kesen, Baler Fidan, Hayri Ünal, İzzer Bakır, İbrahim Halil Tığrak, Mehmet Görmez, Mehmet Ercan Çavdar, Mehmet Özdemir, Metin Kavak, Mustafa Kızıl, Mutlu Özpineci, Mustafa Tutar, Necmettin Polat, Necati Baloğlu, Osman Turan, Saliha Kübra Kabaali ve Lokman Uslu’dan oluştu