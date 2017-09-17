İçi yakıt dolu otomobilin deposunda 10 kilogram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı bu yöntem polisleri bile şaşırttı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep otobanı Doğu gişelerinde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. İçerisinde bulunan bir bayan ve erkek şahsın şüpheli tavırları üzerine ekipler, nöbetçi savcıdan alınan izinle araçta arama yaptı.

Dedektör köpek Bady buldu

Uygulama noktasına getirilen narkotik dedektör köpeği Bady’nin, aracın yakıt deposunda aşırı tepki vermesi üzerine ekipler, kapağını açtıkları tankta elle yaptıkları kontrolde paketler halinde esrar maddelerini buldu. Ekipler, sıvı yakıtın yer aldığı yakıt deposundan poşete sarılı toz esrar paketlerini çıkardı. Kullanılan bu yönteme şaşıran ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş toplam 10 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor