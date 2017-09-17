Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 19:47

İçi yakıt dolu otomobilin deposunda 10 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep’te polis, şüphe üzerine durdurduğu bir aracın içi yakıt deposunda poşete sarılı 10 kilogram toz esrar ele geçirdi.

İçi yakıt dolu otomobilin deposunda 10 kilogram esrar ele geçirildi

17 Eylül 2017 19:47

Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı bu yöntem polisleri bile şaşırttı.


Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep otobanı Doğu gişelerinde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. İçerisinde bulunan bir bayan ve erkek şahsın şüpheli tavırları üzerine ekipler, nöbetçi savcıdan alınan izinle araçta arama yaptı.


Dedektör köpek Bady buldu


Uygulama noktasına getirilen narkotik dedektör köpeği Bady’nin, aracın yakıt deposunda aşırı tepki vermesi üzerine ekipler, kapağını açtıkları tankta elle yaptıkları kontrolde paketler halinde esrar maddelerini buldu. Ekipler, sıvı yakıtın yer aldığı yakıt deposundan poşete sarılı toz esrar paketlerini çıkardı. Kullanılan bu yönteme şaşıran ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş toplam 10 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.


Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç