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10 Mayıs 2018 19:28

İçişleri Bakanı Soylu’dan Gaziantep’te "Devam" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziantep’teki esnafımıza sorduk, ‘Desteğe Devam’ dediler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Gaziantep’te

10 Mayıs 2018 19:28


Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye Valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile birlikte seçim güvenliği toplantısı yapmak üzere Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından tarihi Antep Kalesi ve çevresinde esnaf gezisi yapmıştı. Gezi fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Devam" mesajı verdi. Bakan Soylu, mesajında, "Gaziantep’teki esnafımıza sorduk. ‘Desteğe Devam’ dediler" ifadeleri yer aldı.


Bakan Soylu’nun mesajı takipçileri tarafından da ilgi gördü.




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