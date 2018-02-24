İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Birliklerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün açılan Jandarma ve Polis özel harekat ekipleri ile komando ve güvenlik koruyucuların konuşlandığı bölgeye helikopter ile geldi. Buradaki özel birlikleri selamlayan İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından buradaki polis, Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile sohbet etti. Soylu, Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na katılacak birliklerle dua ederek başarı diledi.

Ziyaretinde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri de eşlik ettiği Soylu, helikopter ile alandan ayrıldı.