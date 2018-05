İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Seçim tek kelimeyle bir hukuktur”

Bir eksikliğin telafi edilemeyeceği bir anlayıştır" dedi.

24 Haziran’da yapılacak seçimin güvenli bir şekilde geçmesi için çalışmalar devam ederken, Gaziantep’te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Açılış konuşmasında seçimde alınacak tedbirler hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “24 Haziran 2018’de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve beraberinde gerçekleşecek olan milletvekili genel seçimlerine ilişkin olarak, alınacak güvenlik önlemlerini istişare etmek üzere düzenlemiş olduğumuz bölge güvenlik toplantılarının 4.’sünü Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz. Her seçimin psikolojisi birbirinden çok farklıdır. Bu seçim yeni hükumet sisteminin ilk seçimi olacak. Dünyanın her yerinde yakın takip edilecek bir seçimi yaşayacağız. Dolayısıyla her zamankinden daha ağır bir sorumluluk bizi beklemektedir. Bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. Bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden bir ortamı temin etmektir. Bakanlık olarak seçim güvenliğini 3 noktada ele alıyoruz. 1.’si kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, 2.’si seçim günü oy verme güvenliği, 3.’sü seçim akşamı oy sayımı güvenliği, sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilme sorumluluğudur. Özellikle bu tedbirleri alırken seçimlerde propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklaşımı göstermek olacaktır. Güvenliği bahane edip ifade özgürlüğünün önüne geçmememiz gerekiyor. Bunu yaparsak seçimler anlamını yitirir” dedi.

“531 bin güvenlik gücü görev alacak”

Seçimde güvenlik güçlerinin tüm izinlerinin kalkacağını belirten Bakan Soylu, “Seçim gününde kolluk görevlilerinin bütün izinleri kaldırılacak ve herkes bu seçimde görevini alacaktır. Halihazırda 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz, ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucumuzla beraber toplam 531 bin personelimiz seçim günü görevinin başında olacaklardır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmaları maksadıyla 74 helikopter, 18 insansız hava aracı, 6 insanlı keşif uçağı, 6 bin 64 zırhlı muharebe aracı ve 765 TOMA’da güvenliği sağlamak amacıyla görevlerinin başında olacaktır” şeklinde konuştu.

“Seçim tek kelimeyle bir hukuktur”

Seçimin tek kelimeyle hukuk olduğunun altını çizen bakan Soylu, “Hepimiz seçimler yaşadık. Seçim tek kelimeyle tarif edilirse seçim bir hukuktur. Bir eksikliğin telafi edilemeyeceği bir anlayıştır. Onun için gerek seçim kanunu gerek YSK’nın bu konuda ortaya koymuş olduğu genelgeler tamamının arkadaşlarımız tarafından bilinmeli ve yenilikler takip edilmelidir. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı seçim kanunlarında yapılan değişikliklerdir” ifadelerini kullandı.

“Sadece 2 seçim tartışmalıdır”

Türkiye’de sadece 2 seçimin tartışmalı olduğunun altını çizen Bakan Soylu, “Seçim anlayışı ve güvenliği konusu Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan bir tanesidir. Gerek vatandaşlarımız gerek ülkemizin seçimle ilgili kurumları bu işle ilgili büyük bir tecrübe ve pratiğe sahiptir. Amerika her başkanlık seçimi sonrası tartışmalar yaşanır. Oysa bizde sadece 2 seçim tartışmalıdır. Birisi 1946 seçimi diğeri ise 1982 anayasa referandumudur. Bu iki seçimin dışında Türkiye’de tartışma olmamıştır. Türkiye’de pazar seçim olur pazartesi herkes gündelik hayatına devam eder” diye konuştu.

Seçim Güvenliği Toplantısı’na Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Genel Komutanı, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katıldı.