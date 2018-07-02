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02 Temmuz 2018 12:52

Iconova’da büyük buluşma

Yakın zamanda güçlerini birleştiren Vakıf GYO ile Şireci ve Acarsan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en prestijli projesi ICONOVA’da buluştu.

Iconova’da büyük buluşma

02 Temmuz 2018 12:52


Vakıfbank’ın iştiraki Vakıf GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bölgede yapılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili Gaziantep’te Şireci ve Acarsan ile bir araya geldi. Ticari sahaların hizmete açıldığı Iconova’da gerçekleşen buluşmada ortaklar, sosyal alanları ve mimari yapısıyla Gaziantep’in önemli bir sembolü haline gelen yaşam alanını birlikte gezdiler.


Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu da makamlarında ziyaret eden Vakıf GYO ve Şireci ve Acarsan Yöneticileri, Gaziantep’te gerçekleşecek yatırımların, daha güçlü Türkiye’nin hedeflerine ışık tutacağına olan inançlarını vurguladılar. Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal yaptığı açıklamada “Şireci ve Acarsan ile güç birliğine giderek Gaziantep’in marka projesi Iconova’ya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu’nun gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde temsil eden, bölgenin sanayi merkezi Gaziantep’te, nitelikli yaşam alanlarının yaygınlaşacağına inanıyoruz. Iconova’da bu bakımdan öncü bir konuma sahiptir. Ticari alanlarının faaliyete geçmesiyle bir çekim merkezi haline gelen bu projenin hızla tamamlanması için ortaklar olarak gerekli adımları atıyoruz” dedi.


Görüşmelerin sonunda 570 adet daire ve 31 adet ticari ünitesiyle, 27 ve 42 katlı 7 kuleden oluşan Iconova ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı ICONOVA Cadde’de gerçekleşen temasların oldukça verimli geçtiği, ileriye dönük projelere ilişkin güçlü temellerin atıldığı ifade edildi.




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