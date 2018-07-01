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01 Temmuz 2018 13:27

İdam için imza kampanyası başlatıldı

15 temmuz Darbe Girişimi sonrası gündeme gelen idam talebi için Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından imza kampanyası başlatıldı.

İdam için imza kampanyası başlatıldı

01 Temmuz 2018 13:27


Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, 15 Temmuz sonrasında gündeme gelen idam yasasının çıkarılması için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, TBMM’yi idam yasası için harekete geçmesini istedi. Özaygut, "Konfederasyon ve bir sivil toplum kurumu olarak, toplumun vicdani olmamız gerektiğini hatırlatarak, halkımıza karşı görevlerimiz başında halkın sesini dinlemek olduğunu düşünüyoruz. Bu sebep ile idam cezasının geri getirilmesi için imza kampanyası başlatıyoruz. Siyasilerimizden bu konunun halkın isteği olduğunu unutmamalarını ve bu talebi dikkate almalarını istiyoruz. Tecavüzculer ve vatan hainleri için idam cezasının derhal uygulanması için TBMM’nin harekete geçmesini temenni ediyoruz. Tüm siyasi partileri halkın sesini dinlemeye davet ediyoruz. Bir an önce kanunun yürürlüğe girmesi için bize düşen görev olursa da biz hazırız" dedi.


Özaygut, toplanacak imzaların da ilgili makamlara en kısa sürede ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.




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