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15 Mayıs 2018 17:44

İftar ve sahur sofralarından salam, sosis ve sucuğu uzak tutun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Leyla Kandemir, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesini isteyerek, düzenli ve sağlıklı beslenme konusunda öneride bulundu.

İftar ve sahur sofralarından salam, sosis ve sucuğu uzak tutun

15 Mayıs 2018 17:44

Kandemir, iftar ve sahur sofralarında salam, sosis ve sucuktan uzak durulması gerektiğini kaydetti.


Medical Park Gaziantep Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Leyla Kandemir, Ramazan ayında sıkça yapılan beslenme hataları ile ilgili bilgiler vererek, oruç tutan kişilerin yanlış beslenme ile aşırı kilo artışı, tansiyon, ülser, reflü, gastrit ve kabızlık çeşitli problemlerle karşı karşıya gelebildiğini kaydetti.


Sahurdan iftara doğru düşen kan şekeri bir an önce yemek yeme isteği duyulmasına neden olabileceğini anlatan Kandemir, "Ancak, hızlı yemek yemek şekerinizin bir anda yükselmesine, iftar sonrasında aniden uyuma isteği ve baş ağrısına neden olur. Bununla birlikte, lokmaları yeterince çiğnemeden yuttuğunuzda vücut tarafından tokluk hormonu üretilmesini beklememiş olacağınızdan renkli ve lezzetli yemeklere hayır diyemeyecek, ihtiyacınızdan fazlasını tüketeceksiniz. Ramazan’da kabızlık sorunuyla karşılaşmamak için sıvı alımını arttırmalıyız. Beslenme saatlerinin değişmesi ve hareketsizlik, metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Kabızlığın önüne geçebilmek için iftar ve sahurda meyve, sebze, kuru meyve ve baklagiller, bulgur ile kuru yemişler yenilmelidir. Özellikle hareket etmek ve öğünler arasında bol sıvı alınması kabızlığı önleyecektir. Yetersiz sıvı alımına bağlı olarak tansiyon düşüklüğü ve halsizlik söz konusu olabilmektedir. Günlük 2,5-3 litre sıvı alması önemlidir" dedi.



Salam, sosis ve sucuktan uzak durun


Beslenme ve Diyet Uzmanı Kandemir, iftar ve sahur sofralarında salam, sosis ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinden de uzak durulmasını istedi. Kandemir, Ramazan ayında uzak durulması gerekenler hakkında, "Ramazan’da sağlıklı kalmak için, ağır ve yağlı yiyecekler, kızartmalar, hazmedilmesi zor besinler ve tuzdan kaçının. Tuz, tansiyonu yükseltebilir, susuzluk hissini arttırır. Hazır paket gıdalar, salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünler içeriğindeki yoğun tuz ve katkı maddeleri açısından oldukça zararlı. Tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Kan şekerinizi ani yükselten besinlerden uzak durun, gazlı içecekler tüketilmemeli. Şerbetli tatlılar: kan şekerini birden yükselttiği için bunların yerine haftada en fazla 1-2 kez sütlü tatlı tüketebilirsiniz. Yeterli ve düzenli beslenerek kilonuzu koruyabilirsiniz" diye konuştu.


Kandemir, iftar sonrası hemen dinlenmeye geçilmemesi gerektiğini belirterek, iftardan 1-2 saat sonra ise kısa yürüyüşler yapılması gerektiğini de kaydetti. Kandemir, sahurdan hemen sonrasında da yatılmaması gerektiği konusunda uyarılarda da bulundu.




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