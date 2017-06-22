İftara yetişemeyenlere Şahinbey Belediyesi yetişti

Şahinbey Belediyesi iftarı evinde açmayıp trafikte kalan vatandaşlara kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağladı ve bu uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açtı.

Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür

Şehreküstü Konakları ve hastane önlerinde vatandaşlara iftar ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi Ramazan Ayı boyunca 145 bin kişinin iftarını açmasını sağlarken, bu hizmeti bir adım daha ileriye taşıyarak Başkarakol, Marif, Üniversite kavşağı gibi trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda iftara yetişemeyen vatandaşlara yetişerek büyük takdir topladı.

Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan Sürücüler “İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan’ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulamaya öncülük ettiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” dediler.