İftardan sonra kadınların ’yuvalama’ mesaisi başlıyor

UNESCO tarafından gastronomi kenti seçilen Gaziantep’te Ramazan Bayramı’na özel olarak yapılan yuvalama yemeğinin hazırlıkları bir ay öncesinden başlıyor. İftar davetlerinde bir araya gelen Gaziantepli kadınlar, sofralarda ana yemek olan yuvalamayı meşakkatli bir sürecin ardından hazırlıyor.

İmece usulü yapılıyor

Gaziantep’te iftar için bir araya gelen kadınlar, iftarın açılmasının ardından yuvalama sofrasının etrafında toplanarak, mesaiye başlıyor. Çeşitli işlemlerin ardından hamurdan misketten daha küçük parçalar koparan kadınlar, yoğurmaya ve yuvalamaya başlıyor. Ramazan boyunca her akşam bir evde toplanan kadınlar, bir araya geldikleri akraba, komşu ve tanıdıkları ile sohbet ederken diğer taraftan da Ramazan Bayramı için yuvalamaları hazır hale getiriyor.

Yuvalamanın yapılışı

Yuvalama yapan kadınlardan Hayriye Bulut, yuvalamanın zahmetli olması nedeniyle iftar sonrasında imece usulü hazırladıklarını belirterek, "Yuvalama yapmak için öncelikle pirinci ıslatırız bu pirinç sonra kurutulur. Daha sonra havanlarda döverek pirinci un şekline getiririz. Ondan sonra siyah kıymalık et ile yoğururuz. Bu işlemler bittikten sonra akraba ve komşularla bir araya gelerek bunu hep birlikte yoğurmaya ve yuvalamaya başlarız. Bir taraftan et, nohutla beraber pişer. Diğer taraftan yoğurt süzülür. Küçük şekilde yuvarlanan yuvalamalar önce su buharında haşlanır. Daha sonra haşlanan yuvalamalar yoğurt, et suyu, kuşbaşı et ve nohut karışımının içine dökülerek kaynayana kadar karıştırılır. Yemek piştikten sonra tereyağı ile bir miktar nane kavrularak yuvalamanın üzerine dökülür” diye konuştu.