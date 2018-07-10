Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 15:58

İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Gaziantep’te sergilenecek

İhlas Haber Ajansı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar Gaziantep’te de sergilenecek.

İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Gaziantep’te sergilenecek

10 Temmuz 2018 15:58


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanılanların hafızalardan silinmemesi amacıyla kara gecenin 2. yıldönümü nedeniyle Türkiye’nin dört bir tarafında sergileniyor. Eski Adliye olarak bilinen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek fotoğraflarda, milletin vatanına ülkesine, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı en uzun gecede meydanlarda olan İHA muhabirlerinin şahit olduğu anlar yer alacak. Sergide fotoğrafları yeniden görme şansı bulacak ziyaretçiler, o gece yaşanan ve İHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin de izlenme imkanı da bulacak. 13 Temmuz Cuma günü saat 11:00’de açılışı yapılacak olan sergi 17 Temmuz günü mesai bitimine kadar gezilebilecek.


Protokol ve basın mensuplarının yanı sıra tüm Gaziantep halkı da sergi açılışına davet edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç