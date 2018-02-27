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27 Şubat 2018 15:03

İhracat verimliliği geliştirme uygulamaları anlatıldı

Gaziantep’te ihracatçılara, yeni uygulamalar ve ihracatın sürekliliğin sağlanmasına yönelik bilgilerin verildiği eğitim semine gerçekleştirildi.

İhracat verimliliği geliştirme uygulamaları anlatıldı

27 Şubat 2018 15:03


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep TİMTEB Girişim Merkezi tarafından "Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları konulu eğitim semineri düzenlendi. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde gerçekleştirilen seminerde yeni uygulamalar ve ihracatta sürekliğin sağlanmasına yönelik bilgiler verildi.


İhracatçıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde dış ticarette ödeme yöntemleri, en güvenli ödeme sistemi: Akreditif, akreditif türleri, akreditifte teyidin önemi, akreditif açma/kabul etme ve okuma, akreditifte dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da detaylı bilgi verilirken katılımcıların salondakilerin sorularına da açıklayıcı yanıtlar verildi.


Semineri değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, 2018 yıl sonu hedeflerinin yakalanması ve ihracatın geliştirilerek attırılmasına yönelik çalışmaların arttırılarak devam ettiğini ifade ederek, benzeri etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.




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