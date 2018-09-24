İhracatçılar Rusya'da Türk lezzetlerini tanıttı

Türkiye'nin en önemli ihraç pazarlarından biri olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali yoğun ilgi gördü. Gana'dan sonra Rusya'da yapılan festivalin bundan sonraki durakları Çin, Cibuti ve Somali olacak.

TİM'a bağlı Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından “Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden birisi olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi. TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya 9 gün süren festivalin amacının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mahsum Altunkaya, "Türkiye ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi için katma değeri yüksek ürünlere yönelerek üretmek, bütün sektörlerin AR-GE ve inovasyon ayaklarını güçlendirmek, tasarım ve dijital dönüşüme hazırlanmak ve dünya sanayisini yakından ilgilendiren endüstri 4.0'a geçiş sürecini hızlandırmak için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Sektörümüzle ilgili ihracatın arttırılması için yürüttüğümüz çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz projeleri her geçen gün arttırarak hayata geçirmekteyiz. Son olarak TİM'e Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak “Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında belirlediğimiz hedef ülkelerde Tür Lezzetleri Festivali gerçekleştiriyoruz. İlkini Gana'da yaptığımız festivalin ikincisini Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdik. Moskova'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali'nde makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Bu kapsamda düzenlenen festivalde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ruslara ikram ettik. Diğer taraftan Rus mutfak kültürünün önemli yemekleri bizim ürünlerimizle yapılarak yine Ruslara ikram edildi” dedi.

Ruslardan Türk lezzetlerine yoğun ilgi

Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Güneydoğulu ihracatçıları tarafından Moskova'da gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Sektör Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ve bizler bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, sürdürülebilir güçlü bir ekonomiye kavuşması için var gücümüzle çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımızı arttırmak zorundayız. Bu gün dünyanın birçok ülkesine Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek bu anlamdaki pazarlarda ki varlığımızı güçlendirmek, yeni pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiştir. Bu ülkelerde Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi'ni yürütüyoruz. Projenin 2. durağı olan Moskova'daki festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptığımız ürünlerinden yapılmış yemekler ikram edilmiştir. Diğer taraftan Rus yemek kültürünün önemli yemekleri de ünlü şefler tarafından bu ürünler kullanılarak yapılmış ve Rusların damak zevkine farklı bir lezzet kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.

Rus iş adamlarına gala yemeği

Fuar alanına yakın bir otelde Rus iş adamlarına ve Rus iş kuruluşlarının yöneticilerine gala yemeği verildi. Galada yapılan konuşmaların ardından Türk ürünlerimizin tanıtıldığı kapsamlı bir sunum yapıldı. Ardından Rus ve Türk iş adamlarının ikili görüşmelerinin gerçekleştiği gala yemeğinin menüsü ise makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısından oluştu.

Yemeğin sürprizi ise ünlü şefler tarafından Rus mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yapılarak, Rus sanayici ve iş adamlarına ikram edildi.

Gastronomiye ihracatçı desteği

Festivali değerlendiren TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya uzun yıllardır sürdürülen festival ve benzeri çalışmalarda ürünlerle birlikte Türkiye'nin bir çok konuda tanıtımının yapıldığını hatırlatarak, ülkedeki gastronomiye de büyük katkılar sağlandığını kaydetti. Birlik Başkanı Altunkaya , "Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizle yapılan yemeklerin profesyonel sunumlar eşliğinde dünyaya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Burada hem ülkemizin geleneksel yemeklerinin tanıtımını yaparken tanıtım yaptığımız ülkelerde yaşayanların ülkemize gastronomi turizmi için gelmesinde de önemli ilkleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Altunkaya, Moskava'daki tanıtım çalışmalarının başarılı geçtiğini vurgulayarak, benzer çalışmaların bundan sonraki süreçte ise Somali, Çin ve Cibuti'de gerçekleştirileceğini kaydetti.