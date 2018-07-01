İhracatta yeni dönem

Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Dost Kardeşler Halı 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar arasında sektör ikincisi olarak ödüllendirildi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldığı Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Dost Kardeşler Halı sektör ikincisi olarak ödüllendirildi. Halı sektörünün dünyada ki en önemli global markaları arasında yer alan Dost Kardeşler Halının ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den aldı.

Salahattin Kaplan Halı Konseyi Başkanlığına seçildi

3 adayın yarıştığı Türkiye İhracatçılar Meclis’inin (TİM) 25. Genel Kurulu’nda 398 delegenin 149’unun oyunu alan İsmail Gülle TİM’in yeni başkanı seçilirken Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’da Halı Sektör Konseyi Başkanlığına seçildi. Kaplan’ın hafta içerisinde İsmail Gülle Başkanlığında yeniden oluşturulacak olan TİM yönetim kurulu üyeliğine de seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaplan İsmail Gülle’yi kutladı

Yeni Tim Başkanı ve 27 sektör konsey başkanlarını kutlayan Kaplan “Türkiye İhracatçı Meclisinde yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, TİM Başkanlık görevine seçilen yeni başkanımız İsmail Gülle ve 27 sektör konsey başkanını kutluyorum. Elbette 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 29. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından ülkemizde yeni bir dönem başladı. Bugün itibarıyla TİM’de de yeni bir dönem başlamış oldu. Bundan sonraki süreçte ülke kalkınmasına destek olabilmek, ihracatımızı arttırmak ve ihracatçılarımızın sorunlarını el birliğiyle çözebilmek için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.