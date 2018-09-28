İKA ile GSO'dan işbirliği projeleri

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti. İpekyolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda ajans uzmanlarıyla bir araya gelen Ünverdi, İKA'nın bölgedeki önemine değinerek ajans ile işbirliğini daha da geliştireceklerini söyledi. GSO olarak Gaziantep'in sanayisine vizyon katmak için kardeş partner kurumlarla işbirliğini önemsediğini söyleyen Ünverdi, "Gaziantep önemli bir şehir, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı. Gaziantep sanayisini daha ileriye taşımak için kurumlarımızla işbirliğimizi devam ettireceğiz. Bugün İpekyolu Kalkınma Ajansı'nı bu çerçevede ziyaret ettik. İpekyolu Kalkınma Ajansı gerek insan kaynağı gerekse finans kaynağı ile bölgede önemli faaliyetlerde bulunuyor. İşbirliği toplantılarımız ile bölgemizde çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bizleri ağırlayan Genel Sekreterimiz Burhan Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye Ajans faaliyetleri hakkında bilgi veren İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da yapılacak işbirliği çalışmalarından memnuniyet duyacağını kaydetti. Akyılmaz, yatırımcılara yönelik ajansın 2017'den beri uyguladığı "Tek Durak Ofis" uygulamasının önemine dikkat çekerek, "Tek Durak Ofis" uygulaması ile özellikle yabancı yatırımcılara firma kuruluş işlemleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsis işlemleri, Türk vergi sistemi, yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve insan kaynağı tedariki gibi konularda verdiği destekle yabancı yatırımcılara önemli kolaylık sağladığını belirtti.

Ajansın yeni dönemde sanayiye yönelik yeni programlar uygulayacağını da sözlerine ekleyen Akyılmaz, "Ajans olarak yeni dönemde imalat sanayide Ar-Ge tasarımın desteklenmesi, akıllı uzmanlaşma ve model üretim yöntemlerine geçişle ilgili çalışmalarımız olacak. Bunların yanında bölgemizi organik tarım merkezi haline getirmek için çalışacağız. Bugün burada işbirliği çalışmalarımız ile ilk adımı attık. Bundan sonra da GSO ile işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Başkanımızın ziyareti bizi oldukça memnun etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.