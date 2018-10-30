İKA, Yörex fuarı'nda

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinin yöresel tatları, Yöresel Ürünler Fuarı'nda sergilendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) gösterdiği tanıtım atağıyla göz doldurdu. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan İpekyolu Kalkınma Ajansı, Antalya'da düzenlenen YÖREX Fuarı'nda bölgenin yöresel ürünlerini tanıttı. Yüzlerce yerel ürünün sergilendiği YÖREX Fuarı'nda, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı standa ilgi yüksek oldu. İKA koordinasyonunda fuara katılım sağlayan firma temsilcileri, ajans uzmanları ile birlikte diğer stantları ziyaret ederek, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar sonunda YÖREX'e katılım sağlayan kalkınma ajanslarına teşekkür plaketi verildi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 19 kalkınma ajansı temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kalkınma ajanslarının YÖREX'e desteğinin büyük olduğunu belirterek, bunun için ajans temsilcilerine teşekkür etti.