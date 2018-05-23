İKA’dan Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’a 27 milyon TL’lik destek

Projeler ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’e toplam 23 milyon TL’lik destek sağlanacak.

İKA tarafından 2017 Mali destek programları kapsamında Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı olmak üzere beş başlıkta proje teklif çağrısına çıkıldı. Mali destek programlarından geniş kesimlerin yararlanması ve haberdar olması için Gaziantep, Adıyaman ve Kilis il ve ilçelerinde geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelere göre 2017 Mali Destek programına yapılan başvurulara sonunda kabul edilen 141 projenin 45’i Adıyaman, 79’u Gaziantep ve 17’si Kilis’ten yapıldı. Program bazında dağılımlara göre Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 59 proje ile en çok başvuru yapılan program olurken, Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programına 30, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programına 27, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programına 17 ve Organik Tarım Mali Destek Programına da 8 başvuru gerçekleştirildi. Başarılı bulunan 56 projeye sağlanacak destek miktarının toplamda 23 milyon TL olacağı açıklandı. İl bazında ise Gaziantep’e 9 milyon 800 bin TL, Adıyaman’a 8 milyon 700 bin TL ve Kilis’e 4 milyon 500 bin TL destek sağlanacak. TRC1 Bölgesindeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen sanayide enerji verimliliğinin arttırılması mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan 7 projeye 2 milyon 100 TL’lik hibe desteği verildi. Program, yıllık 18 milyon kwH lık enerji tasarrufu sağlayıp, aynı zamanda bölgenin 5 milyonluk yatırımını canlandıracak.

TRC1 Bölgesi’nde kültürel değerlerin korunması ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilen Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 4 milyon TL’lik destek sağlandı. Program kapsamında kente özgü değerlerin korunmasını hedefleyen 7 proje, kente özgü kültürün tanıtılmasını sağlayan 2 proje, kentlilik bilincinin oluşturulmasını sağlayan 7 adet proje olmak üzere toplamda 16 proje destek almaya hak kazandı.

Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 21 adet projeyi desteklenmiş olup, taşınmaz kültürel mirasın restorasyon çalışmalarına yönelik 7 adet projeye 4 milyon TL destek, ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılmasına yönelik 11 adet projeye 8 Milyon TL destek, teknolojik ve kültür merkezinin kurulmasını hedefleyen 3 adet projeye de 2,5 milyon TL destek vermek üzere toplamda 14 milyon 500 bin TL’lik destek verilecek.

TRC1 Bölgesindeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Organik Tarım Mali Destek Programı ile 5 projeye 1 milyon TL’lik hibe verilecek.. Verilen destek ile 3 tarımsal ürünün organik sertifika alması sağlanırken, 1 adet organik tarımsal ürünün katma değerinin ve kalitesi arttırılacak.

TRC1 Bölgesindeki işletmelerin rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesinin arttırılması amacıyla geliştirilen yenilikçi işletmeler Mali Destek Programı kapsamında verilen 2 milyon 300 bin TL’lik destek ile 4,5 milyonluk yatırımın bölge ekonomisine kazandırılması sağlanacak. Program kapsamında projeleri başarılı bulunan 7 firmadan 1 tanesi ür-ge çalışmalarını başlatırken, 3 firma ar-ge faaliyetlerini gerçekleştirecek. Yine program kapsamında desteklenen 1 firma kendi tasarım merkezi kuracakken, 2 adet firma aldığı 1 milyon TL’lik destekle ar-ge merkezlerini kuracak.