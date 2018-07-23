İki taziye evinin tek binada olması mahalle sakinlerini mutlu etti

Her mahalleye sosyal tesis sloganıyla yola çıkan Şehitkamil Belediyesi, bir sosyal tesisi daha Şehitkamil ilçesine kazandırdı. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan 8 Şubat Mahallesi’ndeki Şehitkamil 143 ve 144 Nolu Sosyal Tesis, çok kısa bir süre içerisinde tamamlandı. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde, iki bay ve iki bayan taziye evi bulunurken, 4 mutfak, 4 mescit ve 4 lavabo ile birlikte geniş bir kullanım alanına sahip. Sosyal tesisin yan kısmında ise park sorununun yaşanmaması otopark yapıldı.

Hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun etti

Yapılan taziye evinin geniş bir kesime hitap edeceğini dile getiren 8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde yapılan 2 katlı sosyal tesisimiz çok kısa bir süre içerisinde yapılarak tamamlandı. Sosyal tesisimiz iki bay ve iki bayan taziye evinden oluşuyor. Bunun yanı sıra, her taziye evinin mutfağı, lavabosu ve mescidi bulunuyor. Aynı anda iki farklı ailemiz taziyelerini burada ağırlayabilecek. Ayrıca, sosyal tesisin önüne de otopark yapıldı. Buraya gelen vatandaşlar, otopark sorunu da yaşamayacaklar. Mahalle sakinlerimiz artık taziyelerini burada ağırlayacaklar. 8 Şubat Mahallesi’nin yanı sıra çevre mahallelerden de vatandaşlarımız bu sosyal tesisten faydalanabilecekler. Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Böylesine güzel bir hizmetin kısa süre içerisinde mahallemize sunulması hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun etti. Yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çok kısa süre içerisinde taziye evimiz tamamlanarak hizmete sunuldu

Yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Koçaslan, “Mahalle sakinleri olarak muhtarımızdan taziye evinin yapılması konusunda ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu alanda, en kısa sürede iki bay iki bayan taziye evi olmak üzere 2 katlı bir sosyal tesis yaptı. Çok kısa süre içerisinde taziye evimiz tamamlanarak hizmete sunuldu. Gerçekten çok güzel bir taziye evi olmuş. İçerisinde mutfağı, yemekhanesi lavabosu, abdest alma yerleri ve mescidine kadar her türlü ihtiyaç yapılmış. Bu konuda mahalle sakini olarak başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.