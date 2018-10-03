İklim değişikliğine sanatla dikkat çektiler

Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadelenin önemine dikkatç ekmek için 24-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin 20 ilinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 20 yılı aşkındır faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurulmuş ilk AB Bilgi Merkezi olan “Gaziantep AB Bilgi Merkezi” de “İklim Eylem Haftasında” birçok etkinliğe imza attı.

İklim değişikliği ve çevrenin korunması konularında farkındalık oluşturmayı, bu alandaki bireysel gayretlerin önemini vurgulamayı ve Paris İklim Anlaşması'na atıfta bulunarak kamu, iş dünyası ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan etkinliklerden ilki 26 Eylül'de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İlköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik kapsamında "İklim Değişmeden Sen Değiş" temalı sanat atölyeleri düzenlendi. Çocuk Sanat Merkezi'ne gelen 185 ilköğretim öğrencisi ile birlikte, geri dönüştürülebilir materyallerin kazanımı sanatsal dokunuşlar yoluyla sağlanarak çevre bilinci oluşturulması amaçlandı. Yapılan tüm çalışmalar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi serge bölümünde hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

27 Eylül'de ise Çevre İl Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla Gaziantep Ticaret Odası'nda Sıfır Atık konusunda bir eğitim düzenlendi. Temiz üretim ilkeleri çerçevesinde sıfır atığa ulaşma kadına, atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla düzenlenen eğitime 95 kişi katıldı.

30 Eylül'de Burç Ormanı'nda gerçekleşen etkinlik kapsamında ise 225 kişinin katılımıyla doğayla iç içe 7'den 70'e çevre temizliği yapıldı ve katılımcılara kahvaltı ikram edildi.