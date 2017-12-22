İl Başkanı Eyüp Özkeçeci’den Kurtuluş Mesajı

yıl dönümünü kutladı.

İl Başkanı Eyup Özkeçeci yayımladığı mesajda Gaziantep’in 11 ay süren kurtuluş mücadesinin önemine değinerek, "Bundan 96 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin, yurdumuzu işgal eden düşmana karşı verdiği büyük mücadeleler düşmanın 25 Aralık’ta Gaziantep’te dökülmesiyle taçlanmış, nihai zafere ulaşmıştır.

Gaziantep’in 11 ay süren kurtuluş mücadelesi; büyük küçük, kadın-erkek çocuk demeden bir şehir halkının, top yekûn düşmana karşı duruşunun, bir tek cephenin çökertilemediği, bir tek mevziinin düşürülemediği, 6 bin 317 vatan evladının şehit verilerek, tarihin altın sayfaları arasına muhteşem bir kahramanlık destanının yazıldığı günün 96’ıncı yıl dönümüdür" ifadelerini kullandı.

25 Aralık’ın yalnızca Gaziantep’in kurtuluşa erdiği bir gün değil, aynı zamanda tüm vatanın bağımsızlığa kavuştuğu son derece gurur verici ve önemli bir gün olduğunu vurgulayan Özkeçeci’nin mesajında, "Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün vatan sathında başlattığı kurtuluş mücadelesi destanı, 25 Aralık 1921’de Gaziantep’in işgalden kurtarılmasıyla sona ermiştir. Bu anlamda Gaziantep’in bağımsızlık mücadelesi ile tarihin akışı değişmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşunun başlangıç tarihi olmuştur. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin istiklal sevdasının bir nişanesi olarak tarihin gurur sayfaları arasında yerini almıştır. Bu kutlu gün, Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Dünyadaki tüm mazlum milletlere rehber olan bu emsalsiz mücadelenin eşsiz kahramanları artık aramızda yoklar. Onlar düşman çizmesi altında yaşamaktansa ölmeyi göze alarak büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiler. Onlar bu vatanın hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna, namusu ve bayrağı uğruna mücadele etmeyi, bu yolda seve seve şehit ve gazi olmayı seçtiler" denildi.

Özkeçeci, mesajında "Gaziantep, aynı zaman da Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünün, bağımsızlığının, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerinin en güzel temsilcisidir. Bu nedenledir ki Gaziantep; 25 Aralık ruhuyla her geçen yıl daha da güçlenecek ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Dün büyük fedakarlıklarla yurdunu düşman işgalinden kurtarmayı başaran ve kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandıran aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılıkla istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını hürmetle yad ediyor, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gaziantep’imizin bu gurur gününü içtenlikle kutluyor, tüm hemşehrilerimi muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine de yer verdi.