Araştırma sonuçlarına göre, Gaziantep’in geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul ve İzmir’in ardından üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “İhracatçılarımızı kutluyorum, ihracat kültürünün yerleştiği bölgemizde önümüzdeki yıllarda en fazla ihracat yapan ilk bin firma sıralamasına daha fazla ihracatçı firmamızın gireceğine inancım sonsuzdur” dedi.

“Tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum”

İhracatta Türkiye’nin lokomotif illerinin başında Gaziantep’in geldiğini, ihracattaki başarının altında yatan sırrın girişimcilik ruhu olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, “İhracat çıtamızın her geçen yıl artmasına katkı sunan, başarılı performanslarıyla sadece şehrimizin değil bölgemizin de gururu olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Şartlar ne olursa olsun yılmadan, yorulmadan sürekli üreten, istihdam eden ve ihracata katkı sunan Gazi şehrimiz, 2017 yılını toplam 6,5 milyar dolar ihracatla kapatırken bu yılın ilk beş ayında 2 milyar 855 milyon 301 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. şehri olmaya devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan, emeği geçen herkesi kutluyorum. 2018 yılı sonu için hedefimiz en fazla ihracat yapan ilk beş kentten biri olmak, bu hedefe de el birliği ile ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Daha fazla üretim ve ihracat yaparak ülkenin büyümesine ivme kazandıracağız”

“İlk 1000 İhracatçı Firma - 2017” araştırmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 79 firmanın bulunduğunu, bu firmaların 68’inin de Gaziantep menşeli olduğunu belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Daha fazla üretim ve ihracat yaparak ülkenin büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bölgelere göre dağılımda üçüncü sırada yer alması son derece önemlidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihracatçı firmaların yüzde 86’sının Gaziantep’ten olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Firmalarımız sürekli kendilerini yenilemekte ve küresel pazarları hedef alarak bu pazarların etkin oyuncuları arasına girmeyi başarmaktadırlar. Elbette elde edilen başarılarda son dönemlerde uygulanan ekonomik paketler ve destekler önemli rol oynamaktadır. İhracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücü de her geçen gün gelişmektedir. Bu vesileyle Türkiye’nin ve Gaziantep’in gururu olan ihracatçı firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yıllarda TİM’in İlk 1000 İhracatçı Firma listesine daha fazla firmamızın girmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.