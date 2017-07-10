Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 14:18

İlk 6 ayda bin 390 yaşlının yüzü güldü

Şehitkamil Belediyesi ilçede ikamet eden bakıma muhtaç yaşlılara sağladığı ‘Vefa Hizmeti’ ile 2017 yılının ilk 6 ayında bin 390 yaşlıya ulaştı.

İlk 6 ayda bin 390 yaşlının yüzü güldü

10 Temmuz 2017 14:18

Evde bakım hizmetiyle tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, sağlanan hizmetlerden memnuniyetini dile gedirdi.


Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi aracılığıyla ulaştığı bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını kendi evlerinde karşılıyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 65 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına hayata geçirildi. Vefa Ekibi, günlük ortalama 12 eve hizmet veriyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni gibi bir çok hizmet sunuluyor.


2013 yılında uygulanmaya başlanan proje kapsamında bugüne kadar toplam 8 bin 368 yaşlıya hizmet verilirken, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 390 yaşlı vatandaşa Vefa Hizmeti sağlandı.


" Evim çok güzel oldu"


Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Kayaönü Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki 5 çocuk annesi Leyla Durgut’un ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri karşıladı. 23 yıl önce eşini kaybeden Durgut, yalnız yaşıyor. Verilen hizmetlerin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren Leyla Durgut, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Geçirdiği rahatsızlık sonrası ev işlerini yapmada zorlandığını dile getiren Leyla Durgut, “70 yaşındayım. 5 çocuğum var. Hepsi kendi evinde yaşıyor. Ben de yalnız yaşıyorum. Bu yaşa kadar çoluk çocukla uğraştık. Allah, Vefa Hizmeti gibi hizmetleri uygulayanlardan razı olsun. Elimde sinir sıkışması oldu. Epey zaman ellerimle bir şey tutamadım. Ama bu ara iyi. Burada bir komşumuz var. O dedi, belediyeden ihtiyaçlarımızı karşılamaya geliyorlar, diye. Komşumun da ayağı sakat. Trafik kazası geçirmişti. Belediyemiz, güzel şeyler yapıyor. Evime gelen Vefa Ekibindeki kızlarım, evimin tozunu aldı, camlarımı, kapılarımı sildi, bahçemi yıkadı. Evimin her tarafını tertemiz ettiler. Evim böyle çok güzel oldu. Kurban olduğum Allah, Şehitkamil Belediyemizi vesile ediyor. Yaşlılığın getirdiği zorluklardan dolayı bir şeyi indiremiyorsun, kaldıramıyorsun. İşte birileri gelip seni güçlendirdi mi hayat daha güzel oluyor. Benim gibi yaşlılar; iş, güç yapamıyor. Belediyemizin böyle bir hizmet sağlaması çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!