İlk 6 ayda bin 390 yaşlının yüzü güldü

Evde bakım hizmetiyle tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, sağlanan hizmetlerden memnuniyetini dile gedirdi.

Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi aracılığıyla ulaştığı bakıma muhtaç ailelerin tüm ihtiyaçlarını kendi evlerinde karşılıyor. ‘Vefa Hizmeti’ projesi, ilçe sınırları içerisindeki özellikle 65 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına hayata geçirildi. Vefa Ekibi, günlük ortalama 12 eve hizmet veriyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde genel temizlik, kuaför, berber, hastane ulaşım, su, elektrik arıza, çilingir ve pratik ev düzeni gibi bir çok hizmet sunuluyor.

2013 yılında uygulanmaya başlanan proje kapsamında bugüne kadar toplam 8 bin 368 yaşlıya hizmet verilirken, 2017 yılının ilk 6 ayında bin 390 yaşlı vatandaşa Vefa Hizmeti sağlandı.

" Evim çok güzel oldu"

Vefa Hizmeti ekibi, son olarak Kayaönü Mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki 5 çocuk annesi Leyla Durgut’un ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri karşıladı. 23 yıl önce eşini kaybeden Durgut, yalnız yaşıyor. Verilen hizmetlerin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren Leyla Durgut, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası ev işlerini yapmada zorlandığını dile getiren Leyla Durgut, “70 yaşındayım. 5 çocuğum var. Hepsi kendi evinde yaşıyor. Ben de yalnız yaşıyorum. Bu yaşa kadar çoluk çocukla uğraştık. Allah, Vefa Hizmeti gibi hizmetleri uygulayanlardan razı olsun. Elimde sinir sıkışması oldu. Epey zaman ellerimle bir şey tutamadım. Ama bu ara iyi. Burada bir komşumuz var. O dedi, belediyeden ihtiyaçlarımızı karşılamaya geliyorlar, diye. Komşumun da ayağı sakat. Trafik kazası geçirmişti. Belediyemiz, güzel şeyler yapıyor. Evime gelen Vefa Ekibindeki kızlarım, evimin tozunu aldı, camlarımı, kapılarımı sildi, bahçemi yıkadı. Evimin her tarafını tertemiz ettiler. Evim böyle çok güzel oldu. Kurban olduğum Allah, Şehitkamil Belediyemizi vesile ediyor. Yaşlılığın getirdiği zorluklardan dolayı bir şeyi indiremiyorsun, kaldıramıyorsun. İşte birileri gelip seni güçlendirdi mi hayat daha güzel oluyor. Benim gibi yaşlılar; iş, güç yapamıyor. Belediyemizin böyle bir hizmet sağlaması çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.