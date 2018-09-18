‘İlk Fırsat' projesi GTO'da tanıtıldı

: Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret ederek Esas Holding tarafından hayata geçirilen “İlk Fırsat” projesiyle ilgili GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ederek GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyelerine, Anadolu'daki üniversitelerden mezun olan gençlere bir yıl boyunca bir STK veya özel şirkette çalışma fırsatı yaratan ve iş deneyimi kazandıran “İlk Fırsat” projesi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Üniversiteli gençlerin iş hayatına katılımına yönelik önemli bir işlevi yerine getiren sosyal sorumluluk projesinden dolayı Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı'ya teşekkür eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; ziyarette Gaziantep'in sosyo-ekonomik yapısı ile Odanın projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “İlk Fırsat” projesinin Anadolu'daki üniversitelerde öğrenim görmüş gençlere çalışma hayatına atılmaları konusunda önemli fırsatlar sunduğunu söyleyerek Oda olarak eğitime önemli katkılar sağladıklarını ifade etti.

Yıldırım: “Gaziantep güçlü ekonomisi ile lokomotif kentlerden biri”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in güçlü ekonomisi ile ülkenin lokomotif kentlerinin başında geldiğini ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 4,5'inin Gaziantep tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Gaziantep'in dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biri olduğuna dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, “Gaziantep, zaten güçlü olduğu tekstil, dokuma, makine halısı, gıda gibi sektörlerin yanında; turizm, teknik tekstil, sağlık, güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında da yapılacak yatırımlarla gelecek vadeden bir kent. Kısaca Gaziantep üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir kent” dedi.

GTO Başkanı Yıldırım, GTO olarak yalnız ekonomiye odaklanmadıklarını; eğitimden, sosyal yaşama, kültürel faaliyetlerden sanata kadar birçok konuda çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

“İlk Fırsat” projesi ile ilgili bilgiler veren Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı; üniversitelerden mezun olan gençlerin iş bulmakta zorlandıklarını, “İlk Fırsat” projesi ile Anadolu'daki üniversitelerden mezun olan gençlerin aldıkları eğitimle özelliklerine göre işe yerleştirildiğini söyleyerek projenin gençlere iş deneyimi kazandırdığını ifade etti.