İlk iş gününde vinçte sıkışarak yaşamını yitirdi

İşe yeni başladığı öğrenilen operatör, devrilen vinçte sıkışarak ilk iş gününde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mavikent Konutları inşaat alanında montajda kullanılan bir vinç devrildi. İşe yeni başladığı öğrenilen vinç operatörü İbrahim Halil Taşçı (27), montaj için malzeme taşırken dengesinin kaybetmesi sonucu vinci devirdi. Kazada bir işçi yaralanırken operatör İbrahim Halil Taşçı vinçte sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, vinç operatörü ise yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Vinçten çıkarılan operatör Taşçı’nın olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşte ilk günüydü

Vinç operatörü İbrahim Halil Taşçı’nın bir süredir işsiz olduğu, vincin operatörünün izne çıkması nedeniyle geçici olarak işe alındığı öğrenildi. Bu sabah işe başlayan Taşçı, ilk iş gününde geçirdiği kaza ile yaşamını yitirdi.

Bayram harçlığı kazanmak istemiş

Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası İbrahim Taşçı’nın, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bulduğu iş nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Büyük üzüntü yaşayan yakınları, Taşçı’nın bayram harçlığı yapmak işçin işi kabul ettiğini fakat daha ilk gününü tamamlayamadığını kaydetti.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Taşçı’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gerçekleştirilecek otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek. Taşçı’nın cenazesi memleketi Araban ilçesine bağlı Elif köyünde defnedilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.