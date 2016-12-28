İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey

Enlerin Belediyesi Şahinbey Belediyesi, en fazla bebeğin dünyaya geldiği İlçe belediyesi olarak Türkiye çapındaki ilklerine bir yenisini daha ekledi.

Hoş Geldin Bebek Projesiyle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek anneleri bilgilendiren ve bebekler için hediye veren Şahinbey Belediyesi Türkiye’de en fazla bebeğin dünyaya geldiği ilçeye hizmet ediyor. Şahinbey İlçesinde sadece 2016 yılında 22 bin 150 bebek dünyaya gelirken, Şahinbey Belediyesi doğan her bebeği evinde ziyaret etti. 2011 yılında başlatılan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 61 bin 186’ı bebek annesini bilgilendirip hediyeler verdi.

Bebek doğumunda Türkiye birincisi

2016 yılında 22 bin 150 çocuğun dünyaya geldiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sadece evlilik de değil bebek doğumunda da ilçemiz Türkiye’nin birincisi Türkiye’de en fazla bebek doğan ilçe şu anda Şahinbey ilçesidir. 2016 yılında bugüne kadar 22 bin 150 çocuk dünyaya geldi. Yaklaşık günde 80 civarında bebek dünyaya geliyor. Bunların hepsini evlerinde ziyaret ederek, Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında çeşitli hediyeler ve annelerine eğitimler veriyoruz" diye konuştu.