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06 Mayıs 2018 10:42

İlkokul öğrencileri, gezdikleri tarihi harabede halay çekti

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki etüt merkezinde kurs gören öğrenciler, Anadolu’nun Hattuşa’dan sonra en ihtişamlı Hitit şehirlerinden olan Tilmen Höyük’ü gezip, halay çekti.

İlkokul öğrencileri, gezdikleri tarihi harabede halay çekti

06 Mayıs 2018 10:42


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Altınüzüm Kurs Merkezi etüt öğrencileri için tarihi Tilmen Höyük’e moral gezisi düzenlendi. Öğrenciler, yapılan kazılar sonucu tarihinin M.Ö. 4000 yılında başladığı ve M.Ö III. bin yılın son döneminde büyük bir şehir olduğu anlaşılan ve elde edilen buluntuların eski Mezopotamya ve Suriye kültürleri ile eski Anadolu kültürleri arasındaki bağı ve karşılıklı ilişkiyi gösterdiği tarihi höyükte bulunan kule, mezar, sur ve kalıntıları inceleyerek, bilgi aldı.


Yaklaşık 120 öğrenci ve 7 öğretmenin katıldığı gezide, öğrenciler Anadolu’da Hattuşa’dan sonra en görkemli şehirlerden biri olan ve Arkeopark haline dönüştürülen Tilmen Höyük’ün tarihi kalıntıları ve doğa manzarası eşliğinde oyun oynayıp, halay çektiler.


Gezide keyifli vakit geçiren öğrencilere, köfte ekmek ikramı da yapıldı.




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