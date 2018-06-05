İlkokul Öğretmenlerinden halk oyunları gösterisi

Gösterinin sunuculuğunu yapan Hatice Karslıgil İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Betül Aksin izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Açıklamalarda bulunan ilkokul öğrencisi Betül Aksin, “Bizlerin ellerinden tutup yarınlara taşıyan, zor, şerefli bir mesleği üstlenen öğretmenlerimin önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek öğretmenlere ve izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların sunucunda 100’den fazla öğretmenin yer aldığı halk oyunları gösterisinde, Trabzon, Kafkas, Ege, Gaziantep, Bingöl yörelerine ait oyunların yanı sıra, Aşuk ile Maşuk oyunu ve modern dans gösterimi sergilendi.

Gaziantep Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğretmenlere halk oyunları kursu açıldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Oyunları Topluluğu ile görüşmeleri sonucunda ortak projeye dönüştürdüklerini söyleyen etkinlik koordinatörü Göktuğ Akdoğan, “Amacımız kültürümüzün en büyük yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını öğretmenlerimize sevdirmek. Bu projeyi gerçekleştirdikten sonra bu sefer eğitim alan öğretmenlerimiz halk oyunlarını öğrencilerine hem sevdirip hem de öğretecekler. Bu sayede binlerce öğrenciye bu işi aktarmış olacağız. 260 Öğretmenimizle projeye başladık. Öğretmenlerimiz Türkiye’nin farklı yörelerindeki güzelliklerini halk oyunlarıyla sahnelediler. Sadece öğretmenlerin başrol oynadığı halk oyunları gecesi Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e, Gaziantep Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gösteri sonrası GAÜN Kültür Müdürü Mustafa Aslan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından ‘’Kültürden Oyuna Türk Halk Oyunları’’ gösterisinin koordinatörü ve diğer eğitmenlere çiçek takdim edildi.