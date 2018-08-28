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28 Ağustos 2018 12:43

İmalathaneye çevrilen evde 17 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri imalathane olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi.

İmalathaneye çevrilen evde 17 kilo eroin ele geçirildi

28 Ağustos 2018 12:43

Ekipler, dolaba gizlenmiş 17 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde bulunan ve imalathane olarak kullanılan bir ikamete baskın düzenledi. Ekipler yaptıkları aramada 17 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, eroin yapımında kullanıldığı tahmin edilen leğen, baskı makinesi ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.


Olayla ilgilisi bulunduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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