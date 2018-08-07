İmar barışı, GTO’da anlatıldı

Ruhsatı veya iskanı bulunmayan yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamada yaşanan sıkıntıların ve görülen aksaklıkların değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirterek geleceğin planlanmasında da bu sektörün büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özgözükara, “Türkiye’de şehirleşme oranının sürekli arttığını göz önünde bulundurursak, sektörün gelişmeye ve büyümeye devam edeceği aşikardır. O nedenle bu sürecin yarının ihtiyaçları göz önüne alınarak yönetilmesi gerekir. Yeni yaşam alanlarımızı 50-100 yıllık gelişme perspektifine göre, çağdaş ve altyapısı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde şimdiden planlamalıyız” şeklinde konuştu.

Gaziantep gibi göç hareketliliği yüksek olan şehirlerde planlı şehirleşmenin daha önemli olduğunu belirten Özgözükara, “Halihazırda Türkiye’deki yapı stokunun yüzde 60’tan fazlasının ruhsat ve iskan sorunu olduğu biliniyor. Bu çerçevede imar barışının bu sorunun çözümü için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Toplantıya katılan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, TEİAŞ Bölge Müdürü Abdullah İnanç, Enerjisa Bölge Müdürü Mehmet Unsu, GAZDAŞ Müşteri Hizmetleri Müdürü Yavuz Börklüoğlu ve GASKİ Abone İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Büyüktaş katılımcıları “İmar Barışı” uygulama esasları konusunda bilgilendirdiler.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Aslan toplantıda yaptığı sunumda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İmar Barışı uyarınca Tapu Sicil Müdürlüklerinde işlemlerin nasıl ilerleyeceğinin 2018/8 Nolu Genelgede yayınlandığını belirterek süreç ile ilgili detayları paylaştı. Aslan, bu düzenlemeyle yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat sorununun sona ereceğini belirtti.

GTO Meclis Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya, GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Divan Kâtibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Özgür Girişken, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Eray Yıldız, GTO Meclis Üyeleri Yılmaz Çınar, Ömer Saraçoğlu, Necdet Kılıç ile sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Toplantı “İmar Barışı” hakkında yapılan sunumlar ve katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.