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11 Haziran 2018 10:11

İMO Gaziantep iftar yemeği düzenledi

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel sosyal dayanışma ve iftar programı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İMO Gaziantep iftar yemeği düzenledi

11 Haziran 2018 10:11


İMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulunun düzenlediği iftar programına Oda üyesi inşaat mühendisleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 400 inşaat mühendisi iftar programında bir araya geldi. İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Oda yönetim kurulu olarak en çok önemsedikleri konulardan birinin, mesleki dayanışma, birlik ve beraberlik anlayışı olduğunu söyledi. İMO Gaziantep Şube Başkanı Çeliktürk, “İnşaat Mühendisleri Odası üyelerimiz arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir kentleşme, diğer taraftan da üyelerimizin hak ve menfaatleri için çalışıyoruz. Geleneksel iftar programımız her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak her geçen gün genişleyen ailemizle mesleki ve sosyal becerilerimizi güçlendirmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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