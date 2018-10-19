İMO Gaziantep Şubesi eğitim seminerlerine devam ediyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi, meslek içi eğitimler kapsamında üyelerine yönelik "Şantiye şefinin cezai sorumlulukları" konulu eğitim semineri düzenledi.

İMO Gaziantep Şubesi, üyelerini mesleki konularda bilgilendirmek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk seminerin açılışında yaptığı konuşmada, eğitime büyük önem verdiklerini belirerek, "Üyelerimizin önemli bir bölümü şantiye şefi olarak görev yapıyor. Bu konudaki yasal düzenlemelerin iyi bilinmesi yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi açısından çok önemlidir" dedi. Çeliktürk, inşaat projelerinde yasal olarak şantiye şefi bulundurma zorunluluğu olduğunu belirterek, "Şantiye şefliği hukuki, idari, cezai ve mesleki sorumlulukları olan, sorumlulukları yapının tamamlanmasından sonra da uzun yıllar devam eden önemli bir görevdir. Şantiye şefi, işverenle sözleşme imzaladığı andan itibaren fiilen bu görevi yapsın ya da yapmasın, her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün altına girmiş sayılır. Meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmamaları için yetki ve sorumluluklarını iyi bilmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İMO Gaziantep Şubesi hizmet binasında gerçekleştirilen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Av. Ahmet Bozdağ, inşaat mühendislerine şantiye şefinin hukuki ve cezai sorumluluklarını anlattı. Seminere inşaat mühendisleri büyük ilgi gösterdi. Seminere, katılan inşaat mühendisleri sahada karşılaştıkları sorunlarla ilgili Öğretim Üyesi Av. Ahmet Bozdağ'a çeşitli sorular da yöneltti.