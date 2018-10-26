İMO Şube Başkanı Çeliktürk'ten 29 Ekim mesajı

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çeliktürk yayımladığı mesajında, "Eşsiz bir kahramanlık destanının sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çeliktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare şekli olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'in aynı zamanda demokrasinin, barışın, kardeşliğin ve huzurun simgesi ve sigortası olduğunu ifade etti. Çeliktürk, bütün vatandaşları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu en üst düzeyde yaşamaya davet eden İMO Şube Başkanı Çeliktürk, "Milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olan Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Laik ve demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve geleceğe taşımak her alanda güçlü bir Türkiye için vazgeçilmez öneme sahiptir. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası olarak ifade ettiği Cumhuriyetin değerlerine ve kazanımlarına sıkı sıkı sarılarak gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşsiz bir kahramanlık destanının sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar hürriyet ve bağımsızlık uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.