İMO ve EMO ortaklaşa Güneydoğu enerji forumu düzenleniyor

Foruma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı müsteşar yardımcısı Abdullah Tancan, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, çeşitli üniversitelerden bilim adamları ve enerji yatırımcıları katılacaklar.

Gaziantep Ticaret Odası Konferans salonunda 25 Kasım 2017 günü saat 09.30’da başlayacak olan Güneydoğu Enerji Forumu 2017 için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşları Güneydoğu Enerji Forumuna davet ederek, enerji ve yapı sektörü ile ilgili araştırma uygulama ve gelecekteki gelişmeleri paylaşmak isteyen herkesi beklediklerini söyledi. Çeliktürk, “ Yapılacak olan Güneydoğu Enerji Forumu 25 Kasım cumartesi günü Ticaret Odası konferans salonunda başlayacaktır. Foruma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı müsteşar yardımcısı Abdullah Tancan, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can, MB Holdinğ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Arayıcı, İTÜ Enerji Enstitüsü Planlama ve Yönetimi ana bilim dalı başkanı Prof.Dr. Sermin Onaygil, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Bülent Akınoğlu, Türkiye Elektrik iletişim AŞ’den Zafer Kamiloğlu ve çeşitli konuşmacılar katılacak. Üç oturum ve birde özel oturum olmak üzere dört bölüm olarak yapılacak foruma mühendis meslektaşlarımızı, sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşları, sanayicimizi, ilgili teknik elemanları, enerji ve yapı sektörü ile ilgili araştırma, uygulama ve gelecekteki gelişmeleri paylaşmak isteyen konuya duyarlı herkesi bekliyoruz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren teknik konularda bu tür toplantı, konferans ve toplantıları yapmaya devam ediyoruz. Akademik oda olma yolunda harcadığımız çaba ortadadır. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Çelek sempozyumunu da Gaziantep’te yapmıştık. Enerji çağımızın en büyük ihtiyaçtır. Bu konudaki çalışmaları masaya yatırmak ve ülkemizin geleceği için alt yapı oluşturmaya yönelik bu tür toplantıları her zaman destekliyoruz. Forumumuza herkesi bekliyoruz” dedi.