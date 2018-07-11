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11 Temmuz 2018 11:33

İMO’dan Başkan Kılıç’a ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

İMO’dan Başkan Kılıç’a ziyaret

11 Temmuz 2018 11:33


Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen olağan genel kurul ile göreve gelen Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular.


Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a bugüne kadar şubelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Oğuzeli Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalar yaparak, Gaziantep ve Oğuzeli halkımız için güzel projelere imza atmak istiyoruz” dedi.


Çeliktürk ve yönetimine yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kapılarının tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine açık olduğunu belirtti.


Gaziantep’in ve Oğuzeli’nin ulaşım, çevre, yeşil alanlar ve imar konularının görüşüldüğü ziyarette İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk günün anısına Oğuzeli Belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç’a plaket verdi.




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