İnekleri çalınan çift yıkıldı

Gözü yaşlı çift ineklerini bulana 2 bin lira ya da 1 ineği bağışlayacaklarını söyledi.

İslahiye Aşağı Bilenler Mahallesi’nde geçimini sağlamak için büyükbaş hayvan besleyen Hasan Katrancı (60) iftarı yapmak için ineklerini merada bırakarak eve geldi. İftarın ardından tekrar meraya dönen Katrancı ineklerinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Hayvanları çalınınca sinir krizleri geçiren ve gözyaşlarına boğulan yaşlı adam, hayvanlarını bulana 2 bin lira ya da 1 ineğini bağışlayacağını söyledi. Ailesinin geçimini büyükbaş hayvanlardan sağladığı söyleyen Katrancı, “Bir rahatsızlıktan sonra kolumu kestiler şimdi bu hayvanlar gittikten sonra diğer kolumda gitti ciğerimde gitti” dedi.

Tüm geçimini büyükbaş hayvancılıktan sağladığı söyleyen gözyaşlı Katrancı, “8 Tane büyükbaş hayvanımı çaldılar. Altı tanesi hamileydi kışın ben ineklerimi ağılda yemliyordum hasat mevsimi olduktan sonra hayvanlarımı meraya yemlemeye götürdüm aslında hep ben meraya götürüyordum o günde oğlum bana baba sen oruçlusun ben götüreyim dedi birkaç gün merada otlatalım ve yem çok pahalı bu yüz den biraz orada otlatalım kendine gelsinler dedi. Hayvanların çalındığı gün iftarını yapmak için eve geldi geldikten sonra orada oğlum gitme bu gece hayvanlar orada kalsın bir şey olmaz dedim. Sanırım beni takip edenler hayvanları toplayıp götürmüşler” dedi.

Geçirdiği bir hastalıktan dolayı bir kolunun kesildiğini söyleyen Katrancı, “Bir rahatsızlıktan sonra kolumu kestiler şimdi bu hayvanlar gittikten sonra diğer kolumda gitti ciğerimde gitti. Görenler varsa 2 bin lira ödül ya da bir inek bağışlayacağım. Eşim Döne Katrancı sinir krizi geçiriyor’’ ifadelerini kullandı.