İngiltere Büyükelçisinden veda ziyaretleri

Moore, İngiltere’nin fonlarının terör gruplarının eline geçtiği iddialarını araştırdıklarını söyledi.

Türkiye’deki görev süresi sona eren İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğe veda ziyaretinde bulundu. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra çıkışta açıklamalarda bulunan Büyükelçi Moore’a İngiltere’nin, Suriye’de polis gücü kurulması için geliştirilen projeyi, ödeneklerin cihatçı örgütlerin eline geçtiği gerekçesiyle durdurması soruldu. Moore, iddiayı ciddiye aldıklarını ve konuyu araştıracaklarını söyledi.

Gaziantep ve Kilis’e ayrıca teşekkür

Gaziantep ve Kilis’e mültecileri kucakladıkları için ayrıca teşekkür eden Moore, “4 senelik bir görev sürem sona eriyor, maalesef 2 hafta sonra Türkiye’den ayrılacağım ayrılmadan önce özellikle Gaziantep’e ve Kilis’e gelmek istedim. 4 sene boyunca bu 2 il özellikle Suriyeli mülteciler konusunda inanılmaz önemli bir rol oynadılar. Özellikle Türkiye hükümeti fakat belki de en önemlisi Türk halkını cömertliğinin ve misafirperverliğini tanımak istedim. Çünkü gerçekten bu 4-5 sene Türkiye büyük bir yük taşıdı” dedi.

“Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye bağış fonu veren ikinci ülkeyiz"

Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye bağış fonu veren ikinci ülke durumunda olduklarını söyleyen Moore, “Biz üzerine düşerek görevimizi yapmaya devam ediyoruz, bağış fonu veren ülkelerin ikincisiyiz. Özellikle ruh sağlığı isminde bir proje ve biz bu projeyi destekliyoruz. Bu konularda belediye başkanı ve valiyle çok samimi bir görüş alışverişi yaptık. Bu nedenle buraya geldim” ifadelerini kullandı.

“Fonun terör gruplarına geçtiği iddialarını araştıracağız”

“Özgür Suriye Polisi” ismindeki polis örgütlenmesini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında verilen ödeneklerin taşeron danışmanlık firması Adam Smith İnternational tarafından cihatçı örgütlere gönderildiği ve bundan doyalı İngiltere’nin ödenekleri durdurduğu sorusunu yanıtlayan Moore, “Bu konuda bu tip iddiaları söylenirse, biz o zaman ciddiye alıyoruz. Bu nedenle eminim ki bu konuyu inceleyeceğiz. Bu incelemenin sonucu ne olacağını bilmiyorum, fakat kesinlikle bunu inceleyeceğiz” diye konuştu.