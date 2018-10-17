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İnovasyonun nabzı SANKO Üniversitesi'nde attı

SANKO Üniversitesi tarafından, "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" temasıyla dördüncüsü düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları", bilimsel platforma olmasının yanı sıra, Gaziantep’in tarihi, kültürel ve gastronomi alanlarında tanıtımına da katkı sağladı.

SANKO Üniversitesi tarafından, "Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon" temasıyla dördüncüsü düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları", bilimsel platforma olmasının yanı sıra, Gaziantep'in tarihi, kültürel ve gastronomi alanlarında tanıtımına da katkı sağladı.


SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve yoğun bir programla yerli ve yabancı birçok konuşmacının yer aldığı kongre, bilimsel bir şölen olarak geçti.


Kongrenin bu yılki formatına dahil olan ve son gün için planlanan “En iyi Girişimci Projesi” kapsamında genç girişimciler projelerini sunma fırsatı buldu. Genç girişimcilerle yatırımcıların buluştuğu bu platformda birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri, genç girişimcilerden Arzu Özsoy Süel'inSağlık Turizmi Projesi'ni ödüle değer gördü.


Kongre bilimsel olduğu kadar, sosyal ve kültürel anlamda da zengin içeriğiyle katılımcı ve konuşmacılardan tam not aldı. Gaziantep Kültür Turu kapsamında konuklar, Gaziantep'i gezme ve yakından tanıma fırsatı buldu.

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