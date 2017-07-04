İnşaat mühendisleri köprü yıkımı için “ Doğru karar” dedi

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Yıkımda ortaya çıkan demirlerin çoğunluğunun paslanmış ve çürümüş olması köprünün yıkılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini söylediler. Belediye önündeki köprünün betonunun tamamen çürüdüğü, demirlerinin paslandığı ve dayanımının ortadan kalktığına belirtilerek, yıkım kararının yerinde olduğuna ifade edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, yönetim kurulu üyeleri, raportörler ve belediye yetkililerinin katıldığı inceleme gezisinde, köprünün yıkımı konusunda yetkililerden bilgiler alınarak

incelemeler yapıldı. Köprünün yıkılan kısmından çıkan demirlerin önemli bir bölümünün paslanmış ve çürümüş olduğu, betonun en küçük darbeyle parçalandığı gözlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk ,“ Daha önce köprüdeki çürümeleri tespit etmiş ve bununla ilgili olarak yetkilileri bilgilendirmiştik. Daha sonra konu ile ilgili uzmanların yaptığı çalışmalar ve raportörlerin raporları doğrultusunda yıkım başladı. Bu gün yaptığımız incelemede de yıkım kararının ne kadar yerinde olduğunu gözlerimizle gördük. Beton tamamen çürümüş, demirler paslanmış ve birkaç gün içerisinde yıkım ekipleri köprünün önemli bir bölümü yıkmış durumdadır. Eğer sağlam olsaydı birkaç gün içerisinde köprünün yarısının yıkımının gerçekleşmesi mümkün değildi. Yıkımın doğru bir karar olduğu kanaatindeyiz. Önemli olan bundan sonra yeni köprünün nasıl yapılacağı, tek yön mü yoksa çift yön mü olacağıdır. Yada köprünün yeniden yapılıp yapılmayacağıdır. Biz oda olarak bunun takipçisi olacağız” dedi.