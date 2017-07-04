Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 15:21

İnşaat mühendisleri köprü yıkımı için “ Doğru karar” dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Atatürk bulvarına kadar uzanan, çürümesinden dolayı yıkımına başlanan köprüyü yerinde inceleyen İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile raportörler yıkım kararının doğru olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.

İnşaat mühendisleri köprü yıkımı için “ Doğru karar” dedi

04 Temmuz 2017 15:21


İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Yıkımda ortaya çıkan demirlerin çoğunluğunun paslanmış ve çürümüş olması köprünün yıkılmasını kaçınılmaz hale getirdiğini söylediler. Belediye önündeki köprünün betonunun tamamen çürüdüğü, demirlerinin paslandığı ve dayanımının ortadan kalktığına belirtilerek, yıkım kararının yerinde olduğuna ifade edildi.


İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, yönetim kurulu üyeleri, raportörler ve belediye yetkililerinin katıldığı inceleme gezisinde, köprünün yıkımı konusunda yetkililerden bilgiler alınarak


incelemeler yapıldı. Köprünün yıkılan kısmından çıkan demirlerin önemli bir bölümünün paslanmış ve çürümüş olduğu, betonun en küçük darbeyle parçalandığı gözlendi.


İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk ,“ Daha önce köprüdeki çürümeleri tespit etmiş ve bununla ilgili olarak yetkilileri bilgilendirmiştik. Daha sonra konu ile ilgili uzmanların yaptığı çalışmalar ve raportörlerin raporları doğrultusunda yıkım başladı. Bu gün yaptığımız incelemede de yıkım kararının ne kadar yerinde olduğunu gözlerimizle gördük. Beton tamamen çürümüş, demirler paslanmış ve birkaç gün içerisinde yıkım ekipleri köprünün önemli bir bölümü yıkmış durumdadır. Eğer sağlam olsaydı birkaç gün içerisinde köprünün yarısının yıkımının gerçekleşmesi mümkün değildi. Yıkımın doğru bir karar olduğu kanaatindeyiz. Önemli olan bundan sonra yeni köprünün nasıl yapılacağı, tek yön mü yoksa çift yön mü olacağıdır. Yada köprünün yeniden yapılıp yapılmayacağıdır. Biz oda olarak bunun takipçisi olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!