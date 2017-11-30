İnşaat mühendisleri yapımı süren Kemal Köker Köprüsünde inceleme yaptı

Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası tarafından belirli aralıklarla düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerine bir yenisi eklendi. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç toplantı salonunda düzenlenen ARD Germe teknolojileri ve endüstriyel kalıp sistemleri konulu seminer düzenlendi. Konusunda uzman yetkililerin verdiği seminer sonrasında, seminerde anlatılan konuların uygulandığı Kemal Köker köprüsünde de incelemelerde bulunuldu. ARD germe ve ön germe konularında inşaat mühendislerini bilgilendiren yetkililer uygulama alanları ve gelişen teknolojileri de anlattılar. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk meslek içi eğitimleri önem verdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden beri meslektaşlarımızın yeni teknolojileri tanımaları ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için belirle zaman aralıklarında meslek içi eğitimler ve teknik geziler düzenliyoruz. Bu gün yeni bir teknoloji olan ve çok farklı alanlarda uygulaması yapılan ARD Germe teknolojileri ve endüstriyel kalıp sistemleri konusunda yetkili uzmanların katıldığı bir seminer düzenledik. Meslektaşlarımızın ilgisi büyük oldu. Seminerde anlatılan teknolojinin uygulandığı birde teknik gezi düzenledik. Yapımı devam eden Kemal Köker köprüsünde incelemeler yaptık. Bu tür meslek içi eğitimlerin meslektaşlarımız için çok yararlı olduğunu düşünüyorum ve bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.