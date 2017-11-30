Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 15:02

İnşaat mühendisleri yapımı süren Kemal Köker Köprüsünde inceleme yaptı

İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, düzenlenen ARD Germe teknolojileri ve endüstriyel kalıp sistemleri konularında meslek içi eğitim seminerin ardından yapımı süren Kemal Köker köprüsünde inceleme yaptı.

İnşaat mühendisleri yapımı süren Kemal Köker Köprüsünde inceleme yaptı

30 Kasım 2017 15:02


Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası tarafından belirli aralıklarla düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerine bir yenisi eklendi. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç toplantı salonunda düzenlenen ARD Germe teknolojileri ve endüstriyel kalıp sistemleri konulu seminer düzenlendi. Konusunda uzman yetkililerin verdiği seminer sonrasında, seminerde anlatılan konuların uygulandığı Kemal Köker köprüsünde de incelemelerde bulunuldu. ARD germe ve ön germe konularında inşaat mühendislerini bilgilendiren yetkililer uygulama alanları ve gelişen teknolojileri de anlattılar. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk meslek içi eğitimleri önem verdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden beri meslektaşlarımızın yeni teknolojileri tanımaları ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için belirle zaman aralıklarında meslek içi eğitimler ve teknik geziler düzenliyoruz. Bu gün yeni bir teknoloji olan ve çok farklı alanlarda uygulaması yapılan ARD Germe teknolojileri ve endüstriyel kalıp sistemleri konusunda yetkili uzmanların katıldığı bir seminer düzenledik. Meslektaşlarımızın ilgisi büyük oldu. Seminerde anlatılan teknolojinin uygulandığı birde teknik gezi düzenledik. Yapımı devam eden Kemal Köker köprüsünde incelemeler yaptık. Bu tür meslek içi eğitimlerin meslektaşlarımız için çok yararlı olduğunu düşünüyorum ve bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç