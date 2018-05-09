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09 Mayıs 2018 11:19

İnşaat sektöründe özlenen güç birliği

İnşaat Mühendisleri Odası ile GTO’nun inşaat sektörünü temsil eden meclis üyeleri, sorunların tespiti ve çözüm yollarının aranmasında birlikte çalışma kararı aldı.

İnşaat sektöründe özlenen güç birliği

09 Mayıs 2018 11:19


İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası’nın yeni yöneticilerini ziyaret etti. Ziyarete GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve yönetim kurulu üyelerinin yanında inşaat sektörünü temsil eden meclis üyeleri de katıldı. İMO ve GTO yöneticilerinin ortak toplantısı, "İnşaat sektöründe özlenen birliktelik" olarak değerlendirildi.


Birlikte çalışacaklar


Ekonominin en önemli lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektörüne öncülük eden İnşaat Mühendisleri Odası ve GTO yöneticileri, önümüzdeki dönemde sorunların dile getirilmesinde ve çözüm yollarının aranmasında birlikte çalışma konusunda görüş birliğine vardı. İki Oda arasındaki işbirliğinin inşaat sektörünün sorunlarının çözümü ve sağlıklı bir kentleşme konusunda olumlu katkılar sunacağı ifade edildi.


Gaziantep Ticaret Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası yöneticileri ziyaret sırasında savaş sonrası Suriye’nin yeniden imarı konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Gaziantep inşaat sektörünün Suriye’nin yeniden imarı için şimdiden hazırlıklarını yapması gerektiğine dikkat çekilirken, "Suriye’nin yeniden inşasında Gaziantep’teki müteahhitler ve malzeme satıcıları öncülük etmeli" denildi.


Verimli bir toplantı oldu


Son derece verimli geçen görüşmeler sırasında İmar Affı ile Gaziantep’teki konut fiyatlarındaki yükseklik de gündeme getirildi. Gaziantep’te arsa maliyetlerinin yüksekliğinin konut fiyatlarında etkili olduğu vurguladı. İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, GTO ziyareti ile ilgili olarak, "Gaziantep Ticaret Odası yöneticileri ile şehrimiz ve sektörümüz adına son derece faydalı bir toplantı yaptık. İki önemli ve etkin Odanın, ekonominin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü için işbirliği ve güç birliği yapmasını şehrimiz adına sevindirici bir durumdur" şeklinde açıklamada bulundu.




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