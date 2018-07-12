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12 Temmuz 2018 17:00

İnşaat ustasının kafasına briket düştü

Gaziantep’te bir iş yeri inşaatında paletin üstünde dizili bulunan briketler, yaklaşık 8 metre derinlikteki temel kazı alanında çalışma yapan işçinin kafasına düştü.

İnşaat ustasının kafasına briket düştü

12 Temmuz 2018 17:00

Yaralı işçi, ekiplerin çalışmasıyla çukurdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde bir iş yeri inşaatının temel kazı alanında sıva yaptığı öğrenilen Önder Yılmazer’in kafasına briket düştü. Duydukları ses üzerine temel kazı alanına giden işçiler, Yılmazer’in kan içerisinde yere yığıldığını kaldığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 8 metre derinlikteki çukura inerek, işçiye ilk müdahaleyi yaptı.



Sağlık ekipleri hem müdahale etti, hem de serinletmeye çalıştı


Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, diğer taraftan da aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşayan yaralıyı serinletmeye çalıştı. Müdahalenin ardından sedyeye konulan işçi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile temel kazı alanından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ise paletin üzerinde dizili bulunan brirketlerin devrilerek Önder Yılmazer’in üstüne düştüğünü belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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