İnşaatçılar ve bankacılar GTO’da buluştu

GTO İnşaat Müteahhitleri Meslek Komitesi, Mimarlar-Mühendisler-Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi ve Bankacılık-Finans ve Mali Hizmetler Meslek Komitesi üyeleri ile şehrimizde faaliyet gösteren kamu bankaları ile özel bankaların üst düzey yöneticileri, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın başkanlık ettiği toplantıda sektörel sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. Toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa’nın yanı sıra GTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) değişik sektörlerde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Sektörlerin güncel sorunlarının yanı sıra ekonomik konuların istişare edildiği ve farklı zamanlarda ilgili meslek gruplarının katılımıyla gerçekleşen toplantılar kapsamında, GTO 31 Nolu İnşaat Müteahhitleri Meslek Komitesi, 15 No.lu Bankacılık-Finans ve Mali Hizmetler Meslek Komitesi, 27 No.lu Mimarlar-Mühendisler-Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi üyeleri ile bankaların bölge müdürlerinin katıldığı ve GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın başkanlık ettiği toplantıda, inşaat ve bankacılık sektörünün işbirliği yapabileceği konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mehmet Kavsara, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara;Meclis üyeleri Turgut Ercan, Mesut Girişken, İsa Ensari, Necdet Kılıç, Sabri Hamamcı; İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa ve bankaların bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda, inşaat sektörünün bankalar nezdinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, inşaat sektörünün bankalar tarafından desteklenmesi, iki sektörün işbirliğinin Gaziantep ekonomisine katkıları ve iki sektörün beklentileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

“İki sektörün yapacağı işbirliği ekonomiye katkı sağlar”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bankacılık ve inşaat sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden olduğunu, bankaların başta inşaat firmaları olmak üzere özellikle Taşlıca Mahallesi’nde kurulması planlanan siteye taşınacak firmaları finanse etmesinin Gaziantep ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İnşaat ve bankacılık sektörlerinin işbirliği yaptığı alanları geliştirmesinin iki sektöre de katkı sağlayacağına dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, “İnşaat sektörü ülkemizin ve Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerindendir. İki sektörün birlikte hareket etmesi ve birbirine destek olması sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. İnşaat sektöründeki durgunluk veya hareketlilik diğer sektörleri de etkilemektedir. Biz bankalarımızdan inşaat sektörü başta olmak üzere özellikle Taşlıca bölgesine taşınacak plastik terlik ve ayakkabı sektörlerine mensup firmaları desteklemesini bekliyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. İki sektörün yapacağı güç birliğinin şehir ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

GTO Başkanı Yıldırım, önümüzdeki dönemde de muhtelif sektörleri bir araya getirerek sorunlara çözüm bulmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.