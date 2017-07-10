İnsanların yüzde 90’nından fazlası baş ağrısı çekiyor

Dr. Sedat Işıkay, insanların yüzde 90’nından fazlasının ömrü boyunca en az bir kez baş ağrısı çektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Sedat Işıkay, baş ağrısının toplumda neredeyse herkesin sık yaşadığı ağrı türlerinden birisi olduğunu belirtti. Işıkay, "Etkilediği bireyde rahatsızlık, günlük aktivitelerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. İnsanların yüzde 90’nından fazlası ömrü boyunca en az bir kez baş ağrısından etkilenmektedir" dedi.

En yaygın görülen baş ağrılarından birinin migrenin neden olduğu baş ağrısı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Işıkay, "Ülkemizde her beş kadından ve on erkekten birinde migren baş ağrısı vardır. Migren baş ağrısı 4-72 saat süren ataklar halinde kendini gösteren, yineleyici baş ağrısı bozukluğudur. Tek yanlı yerleşim, zonklayıcı nitelik, orta veya şiddetli düzeyde ağrı, ağrıda günlük fiziksel aktiviteyle artış, bulantı ve/veya ışıktan rahatsız olma (fotofobi) ve sesten rahatsız olma (fonofobi) ile birliktelik tipik özellikleridir. Migren tedavisi, tanının hastaya açıklanması ve hastalığın yönetimi konusunda hastanın işbirliğinin sağlanmasıyla başlar. Uykunun düzenlenmesi, düzenli egzersiz, düzenli beslenme, aşırı alkol ve kafein alımını sınırlama, ağrı kesicilerin akılcı kullanımı gibi önlemler pek çok hastanın atak sayısını anlamlı düzeyde azaltır. Migren atağı başlangıcında sessiz, ışığı az bir odada uyumak yararlı olabilmektedir. Migrenin ilaç tedavisi, akut atakların sonlandırılması veya önleyici (profilaktik) tedavi olarak iki düzeyde ele alınır. Baş ağrısı güncesinin değerlendirilmesinden sonra hastanın yaşamını belirgin derecede etkileyen atakların varlığı durumunda önleyici tedaviye hasta ile birlikte karar verilir. Pek çok hasta için önleyici tedaviye karar verme sınırı, aydan üçten çok atak geçirilmesidir" dedi.

"Her baş ağrısı migren olmayabilir"

Işıkay, her baş ağrısının migren olmayabileceğini ifade ederek, geçmeyen baş ağrılarının ciddi bir hastalığın bulgusu da olabileceğini kaydetti. Baş ağrısı olan kişilerde baş ağrısı ile birlikte bazı şikayetlerin tehlike işareti olabileceğini anlatan Sedat Işıkay, bağ ağrısı ile görülebilecek şikayetler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Baş ağrısının orta yaşın üzerinde başlaması, baş ağrısının şiddetli olması, baş ağrısı hastasında ilerleyici kötüleşme, baş ağrısının ani başlaması, baş ağrısının fiziksel aktivite sırasında başlaması, baş ağrısının özelliklerinde anlamlı değişim, ateşle birlikte açıklanamayan baş ağrısı, sistemik belirtilerle (bulantı, kusma, çift görme, zayıflama, gece terlemeleri) birlikte baş ağrısı, şiddetli hipertansiyonla birlikte baş ağrısı, sabah erken saatlerde en kötü olan baş ağrısı, her zaman aynı tarafta olan baş ağrısı, nörolojik bulgularla birlikte baş ağrısı, travma ile yakın zamansal ilişki içinde başlayan baş ağrısı, öksürme, ıkınma veya öne eğilmekle baş ağrısında artış olması, çocukluk çağında açıklanamayan baş ağrısı olması ciddi bir hastalığın işaretleri olabilmektedir. Bu nedenle baş ağrısı dikkate alınmalı, bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır."