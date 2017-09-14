İnternet üzerinden uyuşturucu satışı yapıldığı iddiası

Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, internet üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığını ileri sürerek, sanal ortamlar için de gerekli tedbirlerin alınmasını istedi

MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yaptığı basın açıklamasında okulların başlamasına sayılı günler kaldığını hatırlatarak, ülke gündemine gelen uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti. Özellikle Gaziantep’te emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki hassasiyetten memnun olduklarını belirten Taşdoğan, internetin yaygınlaştığı bir dönemde internet üzerinden de uyuşturucu ticaretinin yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını söyledi.

Başta öğrenciler olmak üzere tüm çocukların uyuşturucudan korunması amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Taşdoğan, "Ülke olarak bazı tedbirler almamız gerekiyor. Tabi ki bunların en başında kullanımı 8-9 yaşına kadar düşmüş uyuşturucu kullanımı bulunmaktadır. Emniyet güçlerimizin bu konudaki hassasiyetinden oldukça memnunuz. Okulların açılmasıyla birlikte çeşitli önlemler alacaklarını temenni ediyoruz. Fakat en önemli husus internet üzerinden yapılmaya başlanan uyuşturucu ticaretine engel olmaya çalışmaktır. İnternetin yaygınlaştığı bir dönemde internet üzerinden uyuşturucu ticaretinin yapıldığı aldığımız duyumlar arasındadır. Okul önlerinde alınacak tedbirlerin yanı sıra sosyal ortada da bu illeti evlatlarımıza bulaştırmaya çalışan kalleşlere gerekli dersler verilmelidir" dedi.

“Öğrenci servis araçları bazı kriterlere uygun olmalıdır“

MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, okulların öğrenci servislerinin bazı kriterlere uygun olması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu. Taşdoğan, "Özellikle bu konuda yapılan çalışmalara uyulması ve gerekli mercilerin bu denetimleri sıklıkla yapması gerekmektedir. Ayıca taşıma işini yapacak olan servis şoförü kardeşimiz de bu konularda hassas davranmaları, ayrıca bazı durumlarda psikolojik destek alması gerekmektedir. Bu desteği Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ortak bir proje yaparak düzenli bir psikolojik eğitim haline getirmelidir. Çünkü evlatlarımızın canını emanet ettiğimiz şoför kardeşlerimiziz olası bir durum halinde ne yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı okullara taşıyan okul servis aracı şoförlerinde trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının arttırılması için de çalışmaların kesinlikle yapılması şarttır“ diye konuştu.

Taşdoğan açıklamasının sonunda ise Gaziantep şehrinin TFF 1. Lig’de mücadele eden iki takımı Gaziantep F.K ve Gaziantepspor’a da başarı dileğinde bulundu.