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İplik atölyesinde korkutan yangın

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir iplik atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iplik atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Korkutan yangında dumandan etkilenen 2 işçi ayakta tedavi edildi.


Olay, Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın ikinci katında bulunan iplik üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi ise ayakta tedavi edildi. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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