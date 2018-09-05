Irak Büyükelçisi ve Başkonsolosu GSO’yu ziyaret etti

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ileriye dönük projeler geliştirilmesinin konuşulduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu belirterek, “Irak bizim komşu ülkemiz. Aynı apartmanda oturan iki komşu gibiyiz. Mevcut ticari ilişkilerimizi yapacağımız yeni projelerle geliştirmek istiyoruz” dedi.

Gaziantep’te farklı sektörlere yönelik çok sayıda fuar düzenlediklerini kaydeden Ünverdi, “Ekim ayının 4 ile 7 arasında BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarlarının ilkini gerçekleştireceğiz. Iraklı sektör temsilcilerini de bu fuarlarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Misyonluklarından Sorumlu Büyükelçisi Uday Alkhairullah ise Türkiye ile mevcut ticari ilişkileri geliştirme noktasında çalışacaklarını belirterek Irak ile Türkiye’nin birçok alanda ortak projeler ve çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ziyaret anısına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Uday Alkhairullah’a yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.