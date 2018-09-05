Irak Büyükelçisi Ve Başkonsolosu’ndan GTO’ya ziyaret

Ziyarette Gaziantep ile Irak Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Komşu ülke Irak Cumhuriyeti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ile Irak Cumhuriyeti arasındaki ticari işbirliğinin artması ve gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Irak’ın Gaziantep’teki yeri ve öneminin çok farklı olduğunu, aynı zamanda bu dost ve komşu ülkenin Gaziantep’in en çok ihracat yaptığı ülke olduğunu belirtti. Yıldırım, “2018 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Gaziantep’ten Irak’a 1 milyar 592 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Gaziantep’in ihracatında Irak’ın payı yüzde 30 civarında. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Irak’la ticaret yapan birçok şirketimiz var. Bunun yanında yine Irak’tan alacağı olan firmalarımız var. Yapısal reformlar ve kolaylıklar sağlanırsa, ticari ilişkiler daha da artacaktır. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak üyelerimizin dış piyasada yaşadığı sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Firmalarımızın Irak’taki alacaklarını tahsil edebilmeleri konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Irak ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri noktalara taşımak için Oda olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

IrakCumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Komşu Ülkeler Misyonluklarından Sorumlu Büyükelçisi UdayAlkhairullah ise Irak ile Türkiye’nin birçok alanda ortak projeler ve çalışmalar yapabileceğini belirtti. Büyükelçi, özellikle tarım alanında yapılacak işbirliğinin Gaziantep’e ve Irak’a önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyarette GTO Meclis Kâtibi Abdullah Çelebi, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk de hazır bulundu.