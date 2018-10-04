Irak heyetinden GSO'ya ziyaret

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:“Komşularımızla ikili işbirliklerimiz artarak devam edecek”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafından düzenlenen; BUILDEAST ile eş zamanlı olarak düzenlenen GAYRİMENKUL fuarlarına katılmak üzere Gaziantep'e gelen Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı işbirliğinin artırılması, ikili ticaretin geliştirilmesi ve bölgenin yeniden yapılandırılmasında atılacak adımlar değerlendirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yapı ve inşaat fuarı vesilesiyle bölge ülkeleri ile ilişkilerin daha da sıkılaşacağını belirttiği açılış konuşmasında, komşuluğun ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Adnan Ünverdi, “Bugüne kadar farklı güçler tarafından sekteye uğratılmak istenmesine rağmen komşuluğumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Bundan sonra da ikili ilişkilerimizin artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Irak'ta, İran'da ve Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı da üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tek amacımız komşularımızla birlikte daha yaşanabilir bir bölge tesis edebilmek. Bu noktada da biz iş adamlarına çok büyük işler düşüyor. Amacımız ikili ilişkilerimizi, işbirliklerimizi ve ticaretimizi geliştirerek bölgemize katkıda bulunmaktır. Bugün buradayiz değerli dostlarımızı yanımızda görmekten de çok büyük mutluluk duyduk” dedi.

Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi de konuşmasında, Türkiye ile gerçekleştirdikleri ticari ve ekonomik bağdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uzun bir geçmişe dayanan ekonomik işbirliğinin daha da artarak devam etmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Kanabi, şöyle konuştu:

“Kuzey Irak'ta 20 yıldır varlığını sürdüren şirketlerle birlikte işbirliği için hazırız. Stratejik ortaklarımız, ekonomik ortaklarımız Türk şirketleri olmaya devam etmektedir. Son 4 yıldır Kuzey Irak bölgesinde ekonomik olarak ilerleme kaydedemedik. Bildiğiniz üzere savaş ve terör nedeniyle o bölgede ekonomik durumlar çok sıkıntılı. Ancak biz krizden güçlü bir işbirliği ile çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte Türk şirketleri ile sırt sırta vererek bu süreci atlatacağımız kanaatindeyiz. Bununla birlikte farklı ticari işbirliklerine de açığız.”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ise, Türk müteahhitlik ve mühendislik sektörünün dünyaca tanındığına işaret ederek, Irak, İran ve Suriye'nin inşaat sektörüyle alakalı tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını ifade etti.