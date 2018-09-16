Iraklı diplomatik heyetin tercihi Anka Hastanesi

Irak'ın Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hazim Al Yousifi, Irak'ın Ankara Büyükelçi Yardımcıları Dr.Hamid Al Juboori,Mekki Al Mamiuri,Nihat Almarufi Yardımcıları ve Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi sağlık kontrolleri için Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni tercih etti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ile Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ, Uluslararası Hasta Koordinatörü Ekber Atay tarafından kapıda karşılanan Iraklı diplomatik heyet, doktorlarla görüşüp kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.

Yapılan check-up sonrası sağlık durumları ile ilgili bilgi alan heyet daha sonra hastaneyi gezdi.Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin fiziksel koşulları, tıbbi alt yapı ve donanımına hayran kalan heyet, kalp damar cerrahisi, obezite ve metabolik cerrahi, tüp bebek, ortopedi ve travmatoloji, özellikli tıbbi süreçler konularında detaylı bilgi aldı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin sağlık turizmi kapsamında Irak'ta yürüttüğü faaliyetleri takdir ettiklerini söyleyen Irak'ın Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hazim Al Yousifi,bu yönde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Gaziantep'in sağlık kenti olma yolunda önemli adımlar atmış olduğunu belirten Hazim Al Yousifi,”Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin özellikle diyabet hastalarının iyileşmesine olanak sağlayan metabolik cerrahi konusunda yaptığı çalışmalar takdir edilecek düzeyde. Uluslararası hasta hizmetine uygun standartlarda kurulmuş olan Özel Anka Hastanesi farklı ülkelerden gelecek hastalar için hizmet verebilecek tüm standartları taşımaktadır. Bu açıdan sağlık alanında yapılacak iş birliğinin iki ülke için de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz “dedi.

Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ise “Tüm kontrollerimiz ve tahlillerimiz yapıldı. Endokrinoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, nöroloji bölümlerinde muayene olduk. Doktorlarımızın ilgisinden son derece memnun kaldık. Sadece bölgenin değil, komşu ülkelerin de sağlık ihtiyacını karşılayacak önemli bir konumda bulunan Özel Gaziantep Anka Hastanesi,bu yönüyle Gaziantep ve bölgeye değer katmaktadır. Son teknoloji ile donatılan tam teşekküllü böyle bir hastaneden hizmet almak için ikili ilişkilerimiz gelişerek devam edecektir” dedi

Iraklı heyete Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni tercih ettikleri için teşekkür eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, sağlık turizminin kentler ve ülkeler açısından önemli olduğunu söyledi. Sofuoğlu, “Türkiye'nin sağlık alanında gelmiş olduğu potansiyeli göz önünde bulundurursak, sağlık alanında yapılacak iş birliğinin Türkiye'nin sağlık turizmine çok büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.Ancak Gaziantep- Bağdat arasında direkt uçuşların bulunmaması sıkıntı oluşturmaktadır. Bu anlamda yapılacak çalışmalar neticesinde direkt uçuş sağlanması ilişkileri daha iyi seviyelere getirecektir.” diye konuştu

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ ise, ” Türkiye, artık dünyanın dört bir tarafından insanların, tedavi olmak için tercih ettikleri bir ülke haline geldi.Yabancı hastalar düşük maliyet, yüksek kalite ve teknoloji standartları nedeniyle burayı tercih ediyor. Hastane olarak yurt içi ve yurt dışında gelecek her türlü hastayı tedavi edebilecek güçteyiz. Tedavi için hastanemizi tercih eden Iraklı hasta sayısı da oldukça fazla. Bu sayının Bağdat -Gaziantep arasında direkt uçuşlar ile daha da artacağını düşünüyoruz. Sağlık turizmine önem veren bir hastane olarak bu yönde bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Iraklı heyet ve hastane yönetimi ile iletişimi sağlayan Uluslararası Hasta Koordinatörü Ekber Atay da, tedavi için Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni tercih eden Iraklı hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detayları düşündüklerini belirterek, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.