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11 Eylül 2017 12:00

İş dönüşü trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’te çalıştığı iş yerinden motosikletle dönerken kaza geçiren genç baba hayatını kaybetti.

İş dönüşü trafik kazası: 1 ölü

11 Eylül 2017 12:00


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesi’nde bulunan Trikotajvılar sitesinde çalışan Erhan Güngör (23) elektrikli motosikleti ile evine doğru seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Erhan Göngör, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziantep Adil Tıp Kurumu’na gönderilen Erhan Güngör’ün cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından Nizip’in Dayıdağı Mahallesi’ne defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.


Kazada yaşamını yitiren Erhan Güngör’ün 1 yıllık evli ve 2 aylık kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.




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